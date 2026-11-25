Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Rojin Kabaiş Kütüphanesi önünde bir araya gelen kadınlar adına konuşan İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, yaşamdan koparılan, şiddete maruz kalan ve adalet arayışında olan bütün kadınların sesi olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını belirten Ekirgen, ekonomik şiddetin de kadınların özgür ve güvenli bir yaşam kurabilmeleri önünde engel taşıdığını anlattı.

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DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş da Yenişehir Belediyesince açılan kütüphaneye, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in isminin verilmesinin anlamlı ve önemli olduğunu ifade etti.

Arslantaş, şiddeti önlemenin farkındalıkla başladığını ve kadınların maruz kaldıkları şiddetin farkında olmalarının mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamaya, Yenişehir Belediye Başkanı Safiye Akdağ ve DTSO İş Kadınları Meclisi üyeleri katıldı.