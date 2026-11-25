İlçede etkili olan sağanak yağış, tarihi Haburman Köprüsü altından geçen Sinek Çayının su debisini arttırdı. Genellikle kış mevsiminde artan Sinek Çayının debisi , bu yıl sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi ile birlikte erken yükseldi. Turizm beldesi ilçede yer alan Sinek Çayı kanyonunu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

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