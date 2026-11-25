Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kasım ayı boyunca kent merkezi ve kırsal ilçelerde eğitim, atölye, stant ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kasım ayı boyunca kent genelinde çeşitli çalışmalar yürüttü. Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı, bisiklet sürüşü, fidan dikimi ve Hafıza Ağacı çalışmalarının yanı sıra kadın yaşam merkezlerinden kırsal ilçelere, gençlik buluşmalarından mahalle ziyaretlerine kadar geniş kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Ay boyunca Kuça, Koşuyolu, Yeniköy ve Ben u Sen Kadın Yaşam merkezleri ile Çermik Çok Amaçlı Toplum Merkezinde film gösterimleri ve bilinç açığa çıkarma çalışmaları düzenlendi. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilen buluşmalarda kadına yönelik şiddet, şiddet türleri ve başvuru mekanizmaları ele alındı. Kadınlara DİKASUM, JINMAP ve Alo Şiddet Hattının hizmetleri hakkında bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde ayrıca kadınlar arasındaki dayanışmayı ve birlikte üretimi güçlendirmek amacıyla Yenişehir Belediyesi Kadın Müdürlüğü iş birliğiyle mum atölyesi düzenlendi. Çalışmalar kent merkeziyle sınırlı kalmayarak kırsal ilçelerde de sürdürüldü. Kocaköy, Dicle, Hani ve Çermik ilçelerinde gerçekleştirilen buluşmalarda kadına yönelik şiddet, şiddetin farklı biçimleri ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmalarla kadınların hakları ve mevcut destek hizmetleri konusunda bilgiye erişimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten DİSMEK'in Sümer Park Yaşam Alanı ve Göletli Park yerleşkelerinde de kadın kursiyerlerle film gösterimleri gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddet ve başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı buluşmalarda DİKASUM, JINMAP ve Alo Şiddet Hattı'nın hizmetleri tanıtılarak broşürler dağıtıldı. Kadınların destek mekanizmalarına erişimini güçlendirmek amacıyla DİKASUM tarafından kent genelinde stant ve saha çalışmaları yürütüldü. Dicle Üniversitesi, Ulu Cami önü ve Aşefçiler Çarşısı'nda kurulan stantlarda DİKASUM ve JINMAP tanıtıldı, kadınlara ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Mahallelerde doğrudan temas kurmayı amaçlayan saha çalışmaları kapsamında Seyrantepe Semti ile Gürdoğan ve Kaynartepe mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde kadınlara DİKASUM ve Alo Şiddet Hattı'nın hizmetleri ile başvurabilecekleri mekanizmalar anlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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Gençlere yönelik çalışmalar kapsamında Çand Amed'de Sur Akademi öğrencileriyle bir araya gelinerek toplumsal cinsiyetin özgürleştirilmesi ve dijital şiddet konuları ele alındı. Kız Öğrenci Misafirhanesi'nde kalan öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada da dijital şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı. Kadınların kullanımına sunulan JINMAP mobil uygulaması tanıtılarak uygulamanın kullanımına ilişkin bilgi verildi. Ayrıca Kayapınar Belediyesi'nde görev yapan kadın antrenörlere yönelik JINMAP tanıtımı gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları belediye bünyesinde de sürdürüldü. Kadın Meclisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında belediyede çalışan kadın personele üzerinde "Şimdi Kadın Zamanı" yazılı rozetler dağıtıldı. Belediyenin farklı birimlerinde ise şiddetsiz yaşamın anlamı, şiddetin tanımı ve farklı şiddet biçimlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı postit notlarla şiddetle mücadele panoları oluşturuldu. Bu çalışmalarla kurum içerisinde şiddete karşı bilincin açığa çıkarılması ve ortak mücadele yaklaşımının güçlendirilmesi amaçlandı.