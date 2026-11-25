Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Dicle Kaymakamı Atış'la bir araya geldi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Ali Gemalmaz, Dicle ilçesine gelerek Kaymakam Mustafa Atış'ı makamında ziyaret etti.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Ali Gemalmaz, Dicle ilçesine gelerek Kaymakam Mustafa Atış'ı makamında ziyaret etti.
İlçedeki asayişle ilgili konularda Kaymakam Atış ile fikir alışverişinde bulunan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Ali Gemalmaz, misafirperverliği için Kaymakam Mustafa Atış'a teşekkür etti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Ali Gemalmaz'ı makamında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız Tümgenaral Ali Gemalmaz'la bir araya gelerek ilçede asayiş ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlçenin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Devletin bekası, halkın mal ve can güvenliği için yürütülen çalışmalarda her zaman olduğu gibi bundan sonra da, kurumlar arası işbirliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Tümgenaral Ali Gemalmaz paşamıza nazik ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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