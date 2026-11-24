BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Silvan ilçesindeki bir mağarada bulunan çok sayıda insan kafatası ve vücut kemiğine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Silvan ilçesindeki Ecnebi Mağarası’nda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2026 tarihinde yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatılmış, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. 24 Kasım 2026 sabahı Silvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve görevlendirilen Cumhuriyet savcısının nezaretinde, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapılmıştır. Mağarada elde edilen bulguların incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,