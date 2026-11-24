Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 bin 447 paket kaçak sigara, 1980 kilogram yaprak tütün, 850 puro, 90 paket ısıtılmış tütün mamulü, 978 ayakkabı, 2 bin oyuncak, 280 muhtelif eşya, 27 elektronik eşya ve 64 cep telefonu ele geçirildi, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.