Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki mahallelerde bulunan okullarda geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine katkı sunan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.