Mardin'in Midyat ilçesinde eşini pencereden attığı iddiasıyla tutuklanan kocanın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada, tanıkların beyanlarında olay günü sanık Levent Naz ile eşi Bedriye Naz arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı, çıkan kavga sırasında sanığın maktulü camdan aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiğine işaret edildi.

Maktulün aile bireylerinin de olayın ardından sanığın kendilerini arayarak, "Bedriye'yi öldürdüğü" yönünde ifadelerde bulunduğunu belirtmesinin tanık beyanlarını desteklediği ifade edilen mütalaada, şu değerlendirmeye yer verildi:

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"Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanığın eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle intihar ettiği yönünde iddiaları görülmektedir. Dosyada yer alan kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere uzun süredir evli olan ve 4 çocukları bulunan bir eşin gözlerinin önünde kendisini 5. kattan aşağı atması sonucunda kocasının eşinin başına koşmak, yardım etmek, ihbarda bulunmak, çevreden yardım istemek yerine, bilgi ve görgü sahiplerinin beyanlarına göre olay anında alt kısmında şort bulunan görüntüsünden farklı olacak şekilde soğukkanlı bir halde üzerine farklı kıyafetler giyindiği ve durdurduğu araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştığı tespit edilmiştir. Araç sahibi de alınan beyanında şüpheliyi tanımadığını, kendisini tesadüfen durdurduğunu ve kardeşini arayarak, 'Olayı ben yaptım karımı ben attım çabuk gel.' diye bağırdığını beyan eden anlatımları olmuştur."

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Sanığın suç işleme kastı ve yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu belirtilen mütalaada, "Sanığın hal ve tavırlarıyla suçtan kurtulmaya yönelik samimiyetsiz söylemlerinin itibara haiz nitelik taşımadığı anlaşılmıştır. Sanığın, eşinin hayatına yüksekten atmak suretiyle son verdiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nin 82/1-d-f, 53 ve 63. maddeleri gereğince 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına, TCK'nin 29. maddesinde düzenlenen 'haksız tahrik' indiriminin uygulanmasına, sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." değerlendirmesi yapıldı.

Maktulün ailesinin avukatı Gurbet Bilbay yaptığı yazılı açıklamada, savcının sanığın eşinin intihar ettiği yönündeki savunmasına itibar etmediğini, Bedriye Naz'ın yüksekten atılarak öldürüldüğü kanaatine vardığını belirtti.

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Bilbay açıklamasında, savcılığın haksız tahrik indirimi uygulanması yönündeki talebini ise kabul etmediklerini, bu konuda itirazda bulunacaklarını kaydederek, "Bedriye Naz için adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sanığın yargılanmasına 30 Kasım'da devam edilecek.

- Olay

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir binanın 5. katındaki pencereden düştüğü öne sürülen Bedriye Naz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturma kapsamında maktulün eşi Levent Naz gözaltına alınmış, 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, sanığın yargılanmasına 19 Kasım'da başlanmıştı.