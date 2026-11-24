Yeşilay Diyarbakır Şubesine, son 3 ayda bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı 3 ödül verildi.

Yeşilay Diyarbakır Şubesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkla mücadelede yürütülen başarılı, etkili ve örnek faaliyetleri ödüllendirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Yeşilay Diyarbakır Şubesinin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü ifade edilen açıklamada, düzenlenen törende Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Hünerli'ye ödüllerin verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hünerli, 3 ödüle layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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Hünerli, şunları kaydetti:

"Ödülleri alırken o an aklımda da kalbimde de gönüllülerimiz vardı. Çünkü bu gururun asıl sahibi, hiçbir karşılık beklemeden emeğini ve yüreğini bağımlılıkla etkin mücadeleye veren gönüllülerimizdir. Her birine ayrı ayrı, yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için en büyük ödül, bağımlılıktan uzak tutabildiğimiz her bir gencimizdir. Diyarbakır'ın gençleri bu şehrin en kıymetli hazinesidir. Onları bağımlılığa teslim etmeyeceğiz. Bağımlılıkla etkin mücadelemizi gençlerimizle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu ödüller omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırdı. Bizleri bu ödüllere layık gören Türkiye Yeşilay Cemiyetine ve Genel Başkanımız Doç. Dr. Mehmet Dinç'e teşekkür ediyorum. Bütün Diyarbakırlıları bu mücadelede yanımızda olmaya, Yeşilay gönüllüsü olmaya, bağımlılıkla mücadelede birlikte çalışmaya davet ediyorum."