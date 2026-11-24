Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Yetimler Vakfı temsilciliği 55 yetim çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.

İlçede faaliyet gösteren Yetimler Vakfı, giyim mağazaları ile anlaşarak hem yerel esnafa katkıda bulundu hem de çocukların sevdiği beğendiği kıyafetleri alabilmelerini sağladı. Çermik Yetimler Vakfı temsilcisi Fikri Akkılıç, Yetimler Vakfı olarak yetim ailelere yetim aylığı, gıda, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Akkılıç, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gördüklerini kaydederek, daha çok yetim ailelere ulaşabilmeleri için hayırseverlerin desteklerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

REKLAM

Çocuklar da hayırseverlere teşekkür etti.