Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kavurma yapım dönemi başladı. Vatandaşlar kavurmalık hayvanlara yoğun talep gösteriyor.

Doğal hayvan yetiştiriciliğiyle bilinen Çermik'te kavurmalık hayvanlara yoğun talep gösteriliyor. Coğrafi yapısının meşe ve palamut ağaçlarıyla çevrili olduğu ilçe, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için doğal bir ortam sunuyor. İlçenin kış mevsiminde yemek kültüründe önemli bir yeri olan kavurma, sabah kahvaltılarında ve diğer öğünlerde de tercih ediliyor. Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Abdullah Karakış, kurbanlık, adaklık, akika ve şükür kurbanlarını müşterilerinin isteklerine göre hazırladığını, kesimlerinin ücretsiz olduğunu, hayvanlarının meşe ve yaylım hayvanlar olduğunu söyledi. Kavurmalık keçilerin mevcut olduğunu, kavurma sezonu bittikten sonra Ramazan ayı için yemeklik keçileri getireceklerini kaydeden Karakış, "Ondan sonra da Kurban Bayramı sezonuna göre hayvanlar getireceğiz. Müşterilerin isteklerine göre sunumlar yapıyoruz. Kesim, doğrama, paketleme hizmetlerini sunuyoruz. Çermik keçileri, palamut, meşe, geven yaprakları ve dikenleri ile besleniyor bu nedenle tadı çok güzel. Dağlarda bulunan kekik ve yabani otlar ete lezzet katıyor. Besi hayvanları sadece yem ve samanla beslendiği için tadında bir eksiklik oluyor. Kavurma sezonunda pişirme yeri olmayanlara yardımcı oluyoruz. Etleri kemiksiz ve yağsız teslim ediyoruz" dedi.

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Kavurmalık keçi almaya gelen Sadık Demir ise, "Çermik kavurmalık keçilerin tadı çok iyi. Her yıl bu mevsimde gelip kavurmalık keçimi alıyoruz ve kavurma yapıyoruz" diye konuştu.