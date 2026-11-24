Diyarbakır'ı sis kapladı, kent adeta kayboldu
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kenti adeta görünmez kıldı. Görüş mesafesinin 20 metrelere kadar düştüğü kentte hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kenti adeta görünmez kıldı. Görüş mesafesinin 20 metrelere kadar düştüğü kentte hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehri beyaz bir örtünün altına aldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin üzerine yayılan sis, bina ve yolları görünmez kıldı. Şehrin neredeyse tamamında etkisini hissettiren sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Kentin silüeti sis tabakası arasında güçlükle seçilirken, görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar indi. Araç sürücüleri hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlerken hava trafiğinde de aksamalar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.