Diyarbakır'da esnaf silahlı kavgada yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir esnaf, çıkan kavgada silahla ayağından vurulması sonucu yaralandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir esnaf, çıkan kavgada silahla ayağından vurulması sonucu yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Esnaf ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda esnaf bacağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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