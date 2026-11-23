Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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