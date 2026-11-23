Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Caddesi’nde meydana geldi. Z.G. ve Ö.G., kardeşlerinin eski eşinin tabancayla açtığı ateşte yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, eski damatları tarafından tabancayla vurulan Z.G. ile kardeşi Ö.G. yaralandı.

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