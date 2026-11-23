DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde evlerine yıldırım düşmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Nazlı Fidan (26) yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Fidan, “Birden ne olduğunu anlamadan sanki biri içeriye bomba fırlattı. Dizden aşağıya çarptı ve beni 5-6 metre fırlattı. Dizlerimden itibaren hissetmediğim için kalkamıyordum. Beni kucaklayarak evin dışına götürüp, toprağın içine koydular” dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri’nde meydana geldi. Eve yıldırım düşmesi sonucu odada bulunan Nazlı Fidan ile çocukları Osman (9) ve Ali (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun bozuk olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye giremezken, yakınları tarafından otomobille ana yola götürülmeye çalışılan yaralıların bulunduğu araç çamura saplandı. Otomobil, traktörle çekilerek ana yoldaki sağlık ekiplerine ulaştırıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne ve 2 çocuğu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.

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‘EVİN DIŞINDA TOPRAĞIN İÇİNE KOYDULAR’

Olay anını anlatan Nazlı Fidan, metrelerce savrulduğunu söyledi. Fidan, “Olay günü ikindi ezanı okundu. Ben de namaz kılmak için kalktım. Birden ne olduğunu anlamadan, sanki biri içeriye bomba fırlattı. Dizden aşağıya çarptı ve beni 5-6 metre kadar fırlattı. O an çocuklar da yanımdaydı. Hepimiz birden bağırdık. Çocuklarım da ‘dizlerim’ diye bağırdı, ağlamaya başladık. Eltimin oğlundan herkesi çağırmasını ve bize yıldırımın çarptığını söylemesini istedim. O da dama çıkarak komşuları çağırdı. O esnada babam ve kardeşim geldi. Babamın evi yakındı. Koştular geldiler. Dizlerimden itibaren hissetmediğim için kalkamıyordum. Beni kucaklayarak evin dışına götürüp, toprağın içine koydular. Üstüme toprak attılar. Yarım saat kadar kaldık orada. Sonra içeriye girip, bir iki saat kadar bekledik” dedi.

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‘YOL BOZUK OLDUĞU İÇİN HASTALARI TRAKTÖRLE ANA YOLA GETİRDİK’

Eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Hasan Fidan ise “Dün yıldırım çarpması sonucu eşim ve iki çocuğum yaralandı. O esnada ben eve gelinceye kadar jandarma ve AFAD’ı aradık. Yolumuz çok kötü. Asfalt yola gidiş ve geliş, 7 kilometre. Bu sene çocuklarımız da okuldan mahrum kaldı. Dün hastaları traktörle zor şartlar altında asfalt alana kadar getirdik. Hiçbir araba köye giremiyor. Yol yok, mevcut yol ise bozuk. Jandarma yoldan dolayı gelemiyordu. Gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz ve sözün bittiği yerdeyiz. Allah korusun, çocuklarım ve eşim ölseydi ne yapacaktık? Allah’a şükürler olsun şu an çocuklarımın ve eşimin durumu iyi” diye konuştu.