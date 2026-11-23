Diyarbakır'da hastanede inme geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu doktorların anında müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 15 yaşındaki H.A'da muayene sırasında aniden konuşma bozukluğu ile sağ kolunda ve bacağında güç kaybı gelişti.

Durumu erken fark eden uzman Dr. İkbal Türker ve Dr. Ali Nevroz Erdede tarafından ilk müdahalesi yapılan kız çocuğunun beyin görüntülemeleri de hızla tamamlandı ve hastanenin inme birimindeki ekibe bilgi verildi.

İnme ekibinin değerlendirmesinde, hastanın beyne kan taşıyan ana damarlarından birinde pıhtıya bağlı tıkanıklık olduğu belirlendi.

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Hızla anjiyografi ünitesine alınan hastaya uygulanan mekanik trombektomi (damar içinde oluşan kan pıhtısının cerrahi ya da kateter yardımıyla çıkarılarak kan akışının yeniden sağlanması) işlemiyle tıkalı damardaki pıhtı çıkarılarak kan akımı yeniden sağlandı.

Yaklaşık 15 dakika süren anjiyografik girişimin ardından hasta anjiyo masasındayken felç gelişen sağ kolunu ve bacağını yeniden hareket ettirmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Reşit Yılmaz, inmenin yalnızca ileri yaşta görülen bir hastalık olmadığını, nadir de olsa çocuk ve gençlerde de görülebildiğini belirtti.

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Erken tanının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnmede her dakika önemlidir. Bu vakada hastamızın durumunu erken fark eden çocuk doktorlarımız ilk müdahaleyi yaparak inme ekibimizi bilgilendirdi. Bu ilk dakikalardaki hızlı tanı başarının en önemli parçalarından biriydi. Görüntülemelerde beynin ana damarlarından birinin pıhtıyla tıkandığını gördük. Bu tür ana damar tıkanıklıklarında beyin dokusu çok hızlı hasar görür. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden hastayı anjiyoya almaya karar verdik. Kasıktaki bir damardan ince bir kateterle ilerleyerek beyindeki tıkalı damara ulaştık ve pıhtıyı çıkardık. Buna mekanik trombektomi diyoruz. İşlem yaklaşık 15 dakika sürdü. Damar açıldıktan kısa süre sonra hastamız daha masadayken kolunu ve bacağını kaldırmaya başladı. Bunu görmek hepimiz için büyük bir mutluluktu."

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk de inmenin her yaş grubunda görülebilen ve zamanla yarışılan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illere de hizmet veriyor. Sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve erişilebilirliğini artırırken, özellikle zamanla yarışılan acil durumlarda erken tanı ve etkin tedavi imkanlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol veya bacakta güç kaybı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.