Irak’ta aslan besleyen ve yaşamını aslanlarla iç içe sürdüren Ahmet Akbey, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kaybolduğu belirtilen aslanın bulunması için destek vermek üzere bölgeye hareket etti. Aslanların davranışlarını yakından tanıyan Akbey, "Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" dedi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde küçük yaşlarda başlayan vahşi hayvan sevgisini 14 yıldır Irak'ın Duhok kentinde 14 aslanıyla sürdüren iş adamı Ahmet Akbey, İstanbul Sarıyer’de dün akşamdan bu yana kayıp olduğu belirtilen aslanla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbey, kendisinin de dün akşam bölgede bulunduğunu belirterek, orada gerçekten aslan görülmüşse rahat bir şekilde bulunabileceğini söyledi.

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Uyuşturucu tabanca ile etkisiz hale getirilebileceğini ifade eden Akbey, "Şu an mutlaka bir yerde saklanıyor. Tedirgin olmuştur. Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur. Termal kamera bazen yanıltabilir. Yavru köpek, kedi olabilir. Onu tespit etmek çok zor olur. Bunu da sahada fazla tedirgin etmeden çalışma yapılıp bulunabilir. Bulup hayvanat bahçesi veya milli parkların belirlediği yere götürülür. Arkadaşlara nasıl faydam olur diye destek amaçlı oraya doğru gidiyorum" dedi.