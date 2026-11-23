Diyarbakır'da çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğrenciler ve veliler çiçekçilere akın etti. Önceden sipariş oluşturan öğrenciler yoğunluk yaşamadan öğretmenlerine çiçeklerini ulaştırmanın telaşına girdi. Çiçek satışı yapan Abdullah Akgül, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Akgül, "Yarın Öğretmenler Günü. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Velilerin öğretmenler günü alacakları çiçekleri özenle hazırladık. Şuan tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Gül adet fiyatı 100 lira, buket fiyatı ise müşterilerimizin isteği ve olanağına göre 300 liradan başlıyor 5 bin liraya kadar devam ediyor. Yoğunluk var ve son güne kadar devam ediyor genelde. Önceden siparişlerini veren müşterilerimizin çiçekleri daha sağlıklı ve zamanında öğretmenlerine yetiştiriyoruz" dedi.