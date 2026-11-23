Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Van'a giden 04 D 3882 plakalı otomobil, ŞanlıurfaDiyarbakır kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi, kazayı burunları kanamadan atlattı.

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