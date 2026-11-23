Gürcistanlı Meryem, eşiyle geldiği Diyarbakır'da ektikleri pirincin hasadını, oje ve makyajını yaparak, mor çizmesini giyip köylülerle imece usulü gerçekleştiriyor.

Yurt içi ve yurt dışında işletmeleri olup ticaretle uğraşan Gürcistanlı Meryem Çubuk ve eşi Mehmet Çubuk, martnisan ayında ise memleketi Diyarbakır'a gelip Karacadağ bölgesindeki taşlık arazide sürülmeyen tarlada pirinç ekiyor. Meryem Çubuk, 3 yıldır buraya gelip tescilli Karacadağ pirinci hasadına katılıyor. Çubuk, biçerdöverin giremediği yerlerde çalışanlarıyla imece usulü elle hasada katılıyor. Meryem Çubuk, sabah makyajını yapıp ojesini sürdükten sonra mor çizmesini giyip güneş gözlüğünü takarak tarlaya iniyor. Makyajı ve ojesinden taviz vermeyen Meryem Çubuk, çalıştığı kadınların da dikkatini çekiyor. Meryem Çubuk, severek geldiğini, eşinin bu işe çok meraklı olduğunu, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Karacadağ'da, taşların içinde pirincin nasıl yetiştiğine çok şaşırdığını belirten Çubuk, "Annem ziraat mühendisi. Onların toplantılarına gidiyordum, arkadaşlarıyla sohbetini de duyuyordum. Çin'de ve Japonya'da yetiştiğini biliyordum. Burada ise toprak sürülmeden atılıyor, tohum atılıyor ve pirinç yetişiyor. Çok verimli ve çok güzel bir pirinç. Birisi anlatsaydı abarttığını söylerdim. Ülkeme götürdüm, akrabalarıma verdim. Oğlum, bu kadar lezzetli pirinç yemediğini söylüyor. Şimdiye kadar hiç pirincin tadını almamışım, gübresiz organik'' dedi.

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"Sabah kahve, makyaj sonra da köy işleri"

Çubuk, 3 yıldır buraya geldiğini ifade ederek, "Eşimin hobisi pirinç ekmek. Benim hobim ise makyaj ve ojelerdir. Bunlardan vazgeçemedim, böyle makyajlı halimle geliyorum. Bende düşünüyorum, onlara değişik geliyor. Bana da bu şalvar çok değişik geldi. Herkes herkese saygı duymalı. Sabah kahve, makyaj sonra da köy işleri. Yurt dışında da evimiz, işlerimiz var, onlara da bakmamız lazım. Allah'ın izniyle ilkbaharda bu işi yapmak için yine döneceğiz. Elle topluyoruz. Yağışlardan dolayı bayağı zarar gördü. Biçerdöver alamadığı için mecbur elle topluyoruz. O kadar yorucu iş ki, diyorum ekmek kazanmak ne kadar zor" diye konuştu.