Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeniyle hava yolunda da aksamalar meydana geldi. Bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürürken uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.

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