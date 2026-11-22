Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri'nde bir eve yıldırım düştü. Odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörle sağlık ekiplerine ulaştırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.