Diyarbakır'da yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri'nde bir eve yıldırım düştü. Odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörle sağlık ekiplerine ulaştırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.