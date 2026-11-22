Diyarbakır'da eve yıldırım düştü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım düştü, anne ile 2 çocuğu yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım düştü, anne ile 2 çocuğu yaralandı.
Olay, Ergani ilçesi kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi’ndeki Pınarbaşı Küme Evleri’nde meydana geldi. Eve yıldırım düşmesi sonucu odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörle ana yola getirilen yaralılar, burada sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne ve çocukları, tedaviye alındı.
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