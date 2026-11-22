Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun illüzyon ve balon gösterilerini bir araya getiren "Serpahatiye Nikoye Şilbik" adlı oyunu, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen prömiyerle seyirciyle buluştu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT), illüzyon ve balon gösterilerini sahneye taşıyan "Serpahatiye Nikoye Şilbik" adlı oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Elvan Koçer’in yaptığı, Mehmet Veysi Yoldaş’ın yazıp oynadığı gösterinin prömiyeri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Emin Yalçınkaya Sahnesinde gerçekleştirildi. İllüzyon gösterileri ile rengârenk balonların bir araya getirildiği oyun, izleyicilerin de katılımıyla interaktif bir şekilde sahnelendi. Eğlence, şaşkınlık ve sürprizlerle dolu gösteride, Gökkuşağı Ülkesindeki büyük sirke yetişmek üzere tren istasyonuna gelen illüzyonist Niko’nun hikayesi anlatılıyor. Sakarlığı nedeniyle treni kaçıran Niko, istasyonda bekleyen çocukların ve seyircilerin sevgisi ile desteği sayesinde cesaret toplayarak gösterisine başlıyor. Gösterisi sırasında seyircilerle birlikte kendisini fantastik Baloncuklar Ülkesinde bulan Niko, burada çocuklarla birlikte rengârenk baloncuklarla oynuyor. Doğanın ve arkadaşlığın tadını çıkaran Niko ile çocuklar, eğlence dolu anlar yaşarken zamanın nasıl geçtiğini unutuyor. Treni bir kez daha kaçıran Niko, bu kez yalnız olmadığını fark ediyor. Çocukların sevgisi, desteği ve birlikte geçirdikleri zaman sayesinde dostluğun önemini keşfeden Niko, gerçek dostluğun ve paylaşmanın en büyük gösteri olduğunu anlıyor.

REKLAM

İllüzyon ve balon gösterilerini dostluk, dayanışma ve paylaşma temalarıyla buluşturan oyun, çocukları hayal gücünü harekete geçiren fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.