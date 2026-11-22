Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği evde anne ve 2 çocuğu yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'nde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti.
Olayda evde bulunan anne N.F. (26) ile çocukları H.F. (7) ve O.F. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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