Kentte gece saatlerinde etkili olan sis, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.

DİYARBAKIR’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

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