Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu. İlçenin doğal güzelliklerini farklı bir atmosfere bürüyen sis manzarası, dronla görüntülendi.

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