Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için vefatının 5. yılında memleketi Diyarbakır'da anma programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Murat Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'u rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'ın bir tarih ve kültür şehri olduğu kadar ilim şehri de olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bu topraklarda evrensel insanlık mirasına büyük katkılar yapan birçok seçkin bilim, kültür ve sanat insanı da yetişmiştir." dedi.

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Sezai Karakoç'un Ergani ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Zorluoğlu, "Kayıtlarda doğum günü 22 Ocak olarak görünüyor ancak annesi oğlunun mayısta, güllerin açtığı ayda doğduğunu söylemiş. Yani gülün şairi, gül ayında doğmuş. Merhum Karakoç hiç şüphesiz Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir ama kanaatimce onu diğerlerinden ayıran en temel özelliği Sezai Karakoç'un bu toprakların hafızasını, ruhunu ve diriliş umudunu mısralarına nakşetmiş bir fikir insanı olmasıdır." diye konuştu.

Zorluoğlu, Karakoç'un kitapları ve şiirleri dışında umuda dair de sarsılmaz bir inanç bıraktığını belirterek, "Onun şiiri sadece bir estetik arayışı değildir, köklerinden koparılmaya çalışılan bir nesle kimliğini hatırlatan güçlü bir çağrıdır. Sezai Karakoç kurucusu olduğu Diriliş Dergisi ve ortaya koyduğu Diriliş düşüncesiyle nesillere hem edebi hem de fikri bir pusula olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da Karakoç'un şiirin merkezine insanı koyduğunu söyledi.

Eronat, şunları kaydetti:

"Sezai Karakoç hayata olumlu bir perspektiften bakmıştır. Zaten İslam medeniyetinin hareket noktası da budur. İslam medeniyeti umutsuzluğu kabul etmez ve Karakoç şiirlerinde bizlere bunu aşılamıştır. Sezai Karakoç mülkiyelidir ama mülk edinmemiştir. Dolayısıyla yaşamında maddi değerlere sırtını dönmüştür."

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ise Karakoç'un erken yaşta başlayarak çok sayıda kitap okuduğunu belirtti.

Güçlü, "Namık Kemal ile ilgili ortaokulda bir konferans veriyor. Şimdi düşünün ortaokul seviyesinde bir çocuk bir rehber öğretmenden yoksun olarak kendi merakı ve gayretiyle böyle okumalara gidiyor. Bunların içerisinden bir müddet sonra Mevlana'nın mesnevisiyle karşılaşıyor. Fransızcayı öğrenmeye çalışıyor erken yaşta ama sonunda ilerleyen zaman içerisinde öyle bir noktaya geliyor ki taşıyor. Düşünce olarak çok büyük bir gelişme gösteriyor. Çok beğenilen, ezberlenen, sürekli okunan şiirler yazıyor." dedi.

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Güçlü, bu programda Diyarbakır'ın yanı sıra farklı bölgelerden gelen katılımcılarla Karakoç'u andıklarını dile getirerek, "Bir büyük insanı anlamak ve tanımak size çok büyük bir katkı sağlar. Adeta hayatınızın rehberi olur, yol göstericiniz olur." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen panelde ülkenin farklı bölgelerinden gelen Anadolu Mektebi öğrencileri Karakoç'un hayatını ve eserlerini anlatan sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Fatih Andı öğrencilerin panelde yaptıkları sunumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika takdim edildi.

Programa, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Nezih Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.