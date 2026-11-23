Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Diyarbakır'da liselerin metal bölümünde eğitim gören 43 öğrenciyi ödüllendirdi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin eğitimlerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla sendika tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda MESS Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Diyarbakır'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde metal alanında öğrenim gören başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

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MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Onur Şengün, burada yaptığı konuşmada, hayatı olumsuz etkileyen büyük felaketin yaralarının dayanışma ile sarılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Diyarbakır'da zor şartlar altında eğitimlerini sürdüren başarılı mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerini ödüllendirdiklerini belirten Şengün, vakıf olarak başarılı gençlere bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da destek olmaya ve onları teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından 43 öğrenciye tam altın hediye edildi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Şengün'e plaket takdim etti.

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Programa, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.