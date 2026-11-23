Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca, üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2026-2027 Türkiye sıralamasında, Dicle Üniversitesi (DÜ), 69'uncu sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimsel yayın, atıf, doktora eğitimi, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile TÜBİTAK projeleri gibi kriterlerin baz alındığı değerlendirmede Dicle Üniversitesi, geçen yıla göre 94'üncü sıradan 69'uncu sıraya çıktı.

Üniversite, tıp fakültesi bulunan üniversiteler kategorisinde ise 69'uncu sıradan 51'inci sıraya yükseldi.

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Öte yandan DÜ, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda da dünya genelinde 801-1000 bandında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, akademik ve bilimsel çalışmaları desteklemeye ve araştırma altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Üniversitemizin başarı düzeyini artırmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.