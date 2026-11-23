Diyarbakır'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu'nda, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, DÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Eronat, İslam'ın kadına verdiği değere değindi.

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Kadınların bağımsız bireyler olarak saygıyı, güvenliği ve eşit fırsatları hak ettiğini ifade eden Eronat, üniversitelerin eğitim yoluyla toplumsal farkındalık oluşturmada önemli sorumluluklar üstlendiğini, mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu da kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, farkındalık çalışmalarının ve kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.

Programda, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı ve DÜKAM Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Asuman Karacık ve KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan da konuşma yaptı.

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Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.