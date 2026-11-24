DİYARBAKIR’da sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü. Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri ve tarihi On Gözlü Köprü’nün sisle kaplandığı anlar dronla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkilerken tarihi yapılarda da güzel görüntüler oluşturdu. Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi On Gözlü Köprü, yoğun sis tabakasının altında kaldı. Sisle bütünleşen tarihi yapılar ve yeşil alanlar, dron kamerasıyla havadan kaydedildi.