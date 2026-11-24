Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçede Öğretmenler Günü programının ilki hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk'un öğretmenler eşliğinde çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Çelenk sunma törenin ardından Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk ve beraberindeki öğretmenler, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ı makamında ziyaret etti. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Buradaki programa Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Malçok, İlçe Sağlık Müdürü İsfan Işık, Dicle İlçe Milli Emlak Şefi İlayda Culfa, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler günü kutlama programında Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında, mesleğe yeni başlayan öğretmenler, meslek yemini etti.