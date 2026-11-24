Çermikte Öğretmenler Günü kutlandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Görevi başında iken ebediyete irtihal eden öğretmenler kabirleri başında anılarak dualar edildi, rahmetle ve minnetle anıldı. Eğitime bir ömür adamış emekli öğretmenler Muharrem Akkılıç, Havva Yaşar ve Hacı Kaçmaz evlerinde ziyaret edildi. Geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerle bir araya gelinerek, geçmişe dair hatıralar yad edilip günleri kutlandı.
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