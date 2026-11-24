Diyarbakır'da mağarada birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada insana ait olduğu belirtilen birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Bu kapsamda bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda bölgede inceleme yapılıyor.
Mağaradan alınacak kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.
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