DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesindeki bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Soruşturma başlatılırken, kemik parçaları, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi’nde bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri mağara çevresinde güvenlik önlemi anlamı aldı. Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağarada inceleme yapıldı. Mağaradan alınan kemik parçaları incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.