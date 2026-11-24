Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir mağarada bulunan çok sayıda kafatası ve kemik, savcılık ve jandarma kontrolünde çıkartılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Boyunlu Mahallesi’nde bulunan bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulundu. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme tamamlandı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin mağarada yürüttüğü çalışmalar sonucunda çıkarılan çok sayıda kafatası ve kemik, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Mağaradan çıkarılan kemiklerin kimlere ait olduğu ve kaç yıllık oldukları, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.