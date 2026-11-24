Diyarbakır’da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 bin 447 paket kaçak sigara, 2 bin oyuncak, 1 ton 980 kilogram yaprak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

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Operasyonlarda 27 kaçakçılık olayı meydana gelirken, 34 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 447 paket kaçak sigara, 2 bin adet oyuncak, 1 ton 980 kilogram yaprak tütün, 978 çift ayakkabı, 850 adet puro, 280 adet muhtelif eşya, 90 paket ısıtılmış tütün mamulü, 64 cep telefonu ve 27 elektronik eşya ele geçirildi.