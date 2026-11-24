Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada insana ait olduğu belirtilen birçok kafatası ve kemik bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda bölgede inceleme yapılıyor.

Mağaradan alınacak kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan'da bir mağarada kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve olay yerinin muhafaza altına alındığı belirtildi.

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Silvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve görevlendirilen cumhuriyet savcısının nezaretinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapıldığı ifade edilen açıklamada, mağarada elde edilen bulguların incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildiği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.