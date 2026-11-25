Oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte araçların kışlık bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor. Ustalar, sürücülerin soğuk hava şartlarında güvenli ve sorunsuz bir sürüş için bazı temel kontrolleri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Kış aylarında araçlarda antifriz, cam suyu, silecek lastikleri ve kış lastikleri gibi kritik unsurların gözden geçirilmesi gerekiyor. Motor soğutma sisteminin donmasını önleyen antifriz seviyesinin uygun aralıkta olması, sürüş güvenliği açısından ilk sırada yer alıyor. Aynı şekilde, düşük sıcaklıklarda donmayan cam suyu kullanılması da görüş mesafesinin korunması için önem taşıyor.

REKLAM

Oto tamir ustası Ömer Faik Güneş, öncelikle kış bakımında en önemli konulardan biri antifriz olduğunu söyledi. Güneş, "Antifriz, kış aylarında motorun donmasını önler. Araç servise geldiğinde aküsünden motor alt takımına kadar tüm kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Aküsünü, antifrizini, alt takımını ve balatalarını kontrol ediyoruz. Özellikle ilk olarak antifrizin kontrol edilmesi gerekiyor. Antifrizin derecesi çok önemli. Bu nedenle araç sahiplerinin servisimize veya bizim gibi kurumsal işletmelere gelerek antifriz derecelerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Kış aylarında motor yağı biraz daha yoğun olabildiği için araç bakım periyotlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin, normal şartlarda 10 bin kilometrede bir bakımı yapılan bir aracın kış aylarında 6 bin ila 8 bin kilometre aralığında bakımının yapılması daha uygun olacaktır. Bakımlarını zamanında yaptırdıkları takdirde araçlarda kolay kolay arıza meydana gelmez. Araçların arıza vermesinin en önemli nedenlerinden biri de bakımlarının zamanında yaptırılmamasıdır" dedi.