Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kentin ilk SECAP izleme çalıştayında, kentin yıllık sera gazı salımının yaklaşık 5 milyon ton olduğu açıklandı. İki gün süren çalıştayda, kentin iklim riskleri, 2030 hedefleri ve mücadele yöntemleri ele alındı, kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak, sürdürülebilir enerji ve iklim politikalarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği iki günlük Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Kapasite Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanlıkları, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediyeleri ile Dicle Üniversitesinden akademisyenler katıldı. Kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak bir iklim politikası yaklaşımının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda, Diyarbakır’ın iklim riskleri ve geleceğe yönelik eylem planları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Çalıştayın ilk gün oturumlarında, SECAP’ın izlenmesi ve uygulanmasına yönelik yükümlülükler, sera gazı envanterinin hazırlanması, kent ve kurumsal emisyon verileri, veri toplama ve dijital takip sistemleri ile kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları ele alındı. İklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumlarının sorumlulukları, veri paylaşımının önemi ve ortak çalışma süreçlerinin değerlendirildiği oturumlarda, kurumların iklim eylem planı kapsamındaki rollerinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca planın uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulan kurumsal işleyiş ve koordinasyonun geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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Çalıştayda konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, Diyarbakır’ın sera gazı envanterine ilişkin verileri paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadelede kentin emisyon kaynaklarının belirlenmesinin önemine dikkat çekti. Dinar, 2025 yılı sera gazı envanterini hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin bir de bizim payımıza düşen tarafı var. Diyarbakır'ın 2025 yılı sera gazı envanterini hazırladık. Şehrimiz bir yılda yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salıyor. Bu, kişi başına 2,7 ton demek. Emisyonun kaynağına baktığımızda hepimizin faaliyet alanını görüyoruz. Konutlar toplamın yüzde 29,7'sini, karayolu ulaşımı yüzde 28,2'sini, ticari ve kurumsal binalar yüzde 19,2'sini, tarımsal sulamada kullanılan elektrik yüzde 10,7'sini oluşturuyor. Hayvancılık ve gübre kullanımından gelen 2 milyon tonu aşan emisyonu da ayrıca hesapladık."

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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Dinar, mevcut planın uluslararası standartlara göre gözden geçirildiğini, belediye birimleri ve sekiz kurumdan alınan verilerle 2025 yılı envanterinin oluşturulduğunu söyledi. Kentin ısı haritasının ve mahalle ölçeğindeki risk sınıflarının belirlendiğini aktaran Dinar, planda yer alan eylemlerin sorumlulukların ve uygulama süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla 38 eylem kartına dönüştürüldüğünü ifade etti. Dinar, yürütülen çalışmaların önemini şu sözlerle anlattı:

''Üç ay içinde mevcut planımızı uluslararası standartlara göre gözden geçirdik. Belediye birimlerimizden ve sekiz kurumdan veri isteyerek 2025 yılı envanterini çıkardık. Şehrin ısı haritasını ve mahalle ölçeğinde risk sınıflarını ortaya koyduk. Plandaki eylemleri, her biri için kimin ne yapacağını konuşabileceğimiz 38 eylem kartına dönüştürdük. Bütün bunları neden yapıyoruz? Çünkü ölçmediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Hangi mahallenin daha fazla risk altında olduğunu bilmeden gölgeliği, ağacı ve su noktasını doğru yere koyamayız. Emisyonun nereden geldiğini bilmeden hangi yatırımın gerçekten sonuç vereceğini söyleyemeyiz. Finansman kaynaklarına başvururken de en güçlü dayanağımız bu veriler olacak."

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"Diyarbakır 2030 İklim Eylem Çalıştayı" başlığıyla devam eden programın ikinci gününde ise "İklim Dirençli Diyarbakır, Stratejik Planlama ve Eylem Önceliklendirme Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede, kentin iklim risk profili, 2023 yılı sera gazı envanteri ve 2025 yılı izleme sonuçları değerlendirildi. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum kapsamında hayata geçirilmesi gereken eylemlerin önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Kurumlar arası veri paylaşımı ve iklim eylemlerinin hayata geçirilmesinde yararlanılabilecek finansman kaynakları da atölyenin gündeminde yer aldı. Katılımcılar, kentin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için kurumların sorumlulukları, ortak çalışma alanları ve öncelikli müdahale başlıkları üzerine görüş alışverişinde bulundu. İkinci gün çalışmalarında ayrıca 4 Ağustos 2026’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları (YİDEP) kapsamında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna ilişkin hazırlık çalışmaları ele alındı. Kurul kapsamında yürütülecek çalışmalar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumlulukların geliştirilmesi başlıkları değerlendirildi. Çalıştayda, iklim değişikliğinin kent üzerindeki etkilerinin azaltılması, iklim risklerine karşı önleyici adımların atılması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının oluşturulmasında kurumlar arası iş birliğinin belirleyici olduğu vurgulandı. Diyarbakır’ın iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi için emisyon kaynaklarının izlenmesi, risklerin belirlenmesi, bilimsel veriler doğrultusunda eylemlerin planlanması ve kurumların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

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İklim değişikliğiyle mücadelede etkin ve kalıcı sonuçların elde edilmesinin tüm kurumların ortak sorumluluğu ve koordinasyonuyla mümkün olabileceği belirtilirken iki gün süren çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği atölye çalışmasıyla sona erdi.