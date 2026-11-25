Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın hızla büyüyen ilçelerinden Kayapınar'da hayata geçirdiği 750 milyon liralık enerji altyapısı yatırımında sona yaklaştı. İlçenin 6 farklı noktasında yürütülen ve 15 Aralık'ta tamamlanması hedeflenen projeler kapsamında 230 kilometrelik enerji hattı ile yeni trafo ve aydınlatma tesisleri kuruluyor. Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşacak yatırımla 17 bin abonenin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, hızla gelişen yerleşim bölgelerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın nüfusu hızla artan merkez ilçelerinden Kayapınar'da bahar aylarında başlatılan 750 milyon lira tutarındaki altyapı yatırımında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İlçenin 6 farklı noktasında eş zamanlı yürütülen projelerle mevcut şebeke yenilenirken, enerji arz güvenliğinin artırılması ve elektrik kesintilerinin azaltılması amaçlanıyor.

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17 bin aboneye daha kaliteli enerji hizmeti

Yatırım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, kent genelinde enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Diyarbakır'da merkez dışındaki 9 ilçenin elektrik altyapısını tamamen yenilediklerini ifade eden Yaka, Kayapınar'daki projelerin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yaka, "Bahar aylarında Kayapınar'da başlattığımız 750 milyon liralık altyapı yatırımımızda sona yaklaştık. Çalışmalarımızı 15 Aralık'a kadar tamamlayarak yaklaşık 17 bin abonemizi daha kaliteli ve güvenilir elektrik hizmetiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla yaklaşık 100 bin vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunacağız" dedi.

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Enerji arz güvenliği güçleniyor

İlçenin 6 farklı noktasında sürdürülen çalışmalarla elektrik dağıtım şebekesinin modernize edildiğini belirten Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, özellikle riskli bölgelerdeki havai hatların yer altına alınarak daha güvenli hale getirildiğini vurguladı. Yaka, "Kayapınar'ın hızla artan enerji ihtiyacını karşılayacak güçlü ve modern bir altyapı oluşturuyoruz. Şebekemizi yenilerken teknolojik imkânlardan da yararlanarak enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini artırıyoruz. Yatırımlarımız tamamlandığında kesinti süresine ilişkin göstergelerimizi Türkiye ortalamasının altına indirmeyi hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımıza daha güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji hizmeti sunacağız" dedi.

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Bin 500 yeni aydınlatma direğiyle sokaklar ışıl ışıl olacak

Kayapınar'da yürütülen projeler kapsamında ilçenin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 yeni trafo merkezi kuruluyor. Toplam 230 kilometrelik yeni enerji hattının tesis edildiği çalışmalar çerçevesinde, elektrik dağıtım şebekesi için bin yeni direk dikilirken 45 bin metreküplük yer altı kazısı gerçekleştiriliyor. İlçenin cadde ve sokaklarının daha güvenli ve aydınlık hale getirilmesi amacıyla bin 500 yeni aydınlatma direği de tesis ediliyor. Böylece hem elektrik dağıtım kapasitesi artırılıyor hem de ilçenin aydınlatma altyapısı genişletiliyor.