Çermik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleştirilen Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, ilçe merkezindeki ve kırsal mahallelerdeki tüm okullara kahve makinesi hediye edildi. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, geleceğe ışık tutan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladıklarını söyledi.

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