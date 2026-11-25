AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Didem Yekta Türkan, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin dünyanın bütün toplumlarında karşılaşılan küresel bir sorun olduğunu ifade eden Türkan, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her 3 kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını kaydetti.

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AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda adım attıklarını bildiren Türkan, şunları aktardı:

"6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir."

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Türkan, AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların korunması için uluslararası topluma sorumluluk üstlenme çağrısında bulunan Türkan, "Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır. Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

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Türkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.