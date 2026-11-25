Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Kasım'da kırsal Mermer Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 10 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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