Deprem yönetmeliğine ve inşaat alanındaki teknolojik yeniliklere uygun olarak yapılan yeni rektörlük binası, akademik ve idari personele modern çalışma alanı sunacak.

TOKİ işbirliği ile yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 bin 109 metrekare alanda yapımı süren binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alan rektörlük binası yıkılarak mart ayında yerinde yeni bina yapımına başlandı.

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