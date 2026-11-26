Eğil Belediyesinin destekleriyle ilçe genelinde ödüllü deneme sınav düzenlenecek. Belediyeden yapılan açıklamada, "Eğitime desteğimiz, geleceğe yatırımımız devam ediyor. Belediyemiz tarafından 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik ödüllü deneme sınavı düzenliyoruz. 27 Kasım 2026 Cuma tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi.

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