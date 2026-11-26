Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin DİSMEK bünyesinde ücretsiz düzenlediği ahşap oyuncak yapımı kursunda yetişkinler el becerilerini geliştirerek üretime katılırken, 814 yaş aralığındaki çocuklar da hayal güçlerini geliştiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK), farklı yaş gruplarından vatandaşlara yönelik ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmeyi ve sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen kurslar, üretim, dayanışma ve paylaşım alanları oluşturuyor. Özellikle kadınların ekonomik yaşama katılımına katkı sunan kurslar, çocuklara da hayal güçlerini geliştirebilecekleri ve el becerilerini ortaya çıkarabilecekleri ortamlar sağlıyor. DİSMEK bünyesinde faaliyet gösteren ahşap oyuncak yapımı kursu, yetişkinlerin yanı sıra yaz döneminde 814 yaş aralığındaki çocukları da üretim sürecine dahil ediyor. Atölyede katılımcılar, ahşabı tanıma, ölçülendirme, kesim, zımparalama, birleştirme, şekillendirme ve boyama aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. Ahşap oyuncak yapımı usta öğreticisi Abdülcebbar Zeyrek, atölyede hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek, temel amaçlarının vatandaşları üretimle buluşturmak ve ahşap oyuncak kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi.

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Hazır tüketim alışkanlığının yerine üretmenin ve emek vermenin önemini göstermeyi hedeflediklerini ifade eden Zeyrek, "Temel amacımız vatandaşları üretimle buluşturmak, el becerilerini geliştirmek ve ahşap oyuncak kültürünü yaşatmaktır. Hazır tüketim alışkanlığının yerine üretmenin, emek vermenin ve kendi ürününü ortaya çıkarmanın değerini göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Yetişkin kursiyerlerin atölyede üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrendiğini aktaran Zeyrek, "Yetişkin kursiyerlerimizle ahşabı tanıma, ölçülendirme, kesim, zımparalama, birleştirme, şekillendirme ve boyama gibi üretim aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmelerini ve mesleki anlamda yeni kazanımlar elde etmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Çocuklar hem öğreniyor hem üretiyor

Atölyenin 814 yaş grubundaki çocuklar için yalnızca oyuncak yapım alanı olmadığını, aynı zamanda bir öğrenme ve keşfetme ortamı sunduğunu kaydeden Zeyrek, çocukların üretim sürecinde farklı beceriler kazandığını ifade etti. Çocukların el becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirdiğini vurgulayan Zeyrek, "Çocuklar burada birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve emeğe saygı duymayı öğreniyorlar'' diye konuştu.

Kursların genellikle 3 ay sürdüğünü ve katılımcı sayısının dönemlere göre değiştiğini belirten Zeyrek, şu anda iki grup halinde eğitim verdiklerini söyledi.

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‘'Gerçekten bir terapi gibi geliyor''

Ahşap oyuncak yapımı kursuna katılan Zeynep Büyükateş de kurs sayesinde daha önce deneyimlemediği bir alanda üretim yapma fırsatı bulduğunu söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle kursa katıldığını anlatan Büyükateş, boş zamanlarını verimli değerlendirmek amacıyla başladığı eğitimin kendisi için keyifli bir uğraşa dönüştüğünü belirtti. Kursun kendisine iyi geldiğini anlatan Büyükateş, "Ahşap oyuncak yapımı kursuna arkadaşımın vasıtasıyla geldim. Öncesinde böyle bir hobim yoktu. Geldiğimden beri oyuncak yapımı özellikle çok dikkatimi çekti. Boş zamanlarımı böyle değerlendirmek istedim. Gerçekten bir terapi gibi geliyor" şeklinde konuştu.

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‘'Oyuncaklarımızı LÖSEV için yaptık''

Atölyede ürettikleri oyuncaklarla sosyal dayanışmaya da katkı sunduklarını belirten Büyükateş, bazı oyuncakları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) için hazırladıklarını söyledi. Ürettikleri oyuncakları LÖSEV'e gönderdiklerini aktaran Büyükateş, "Bazı oyuncaklarımızı LÖSEV için yaptık, onlara gönderdik. Biz yaptık, onlar da boyamasını yapacaklar. Böyle keyifli bir aktivite oluyor bizim için. Herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.