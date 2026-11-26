Diyarbakır'da dünyaya gelen bir kız bebeğin karnından 10 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı. Durumun 100 bin doğumda bir karşılaşıldığı kaydedildi.

Edanur Çakmak'ın gebelik kontrolleri sırasında kadın doğum uzmanları, anne karnındaki bebekte kist olduğunu tespit ederek aileye bilgi verdi. Bunun üzerine aile, Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı ile iletişime geçti. 36 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen kız bebek, doğumunun ardından henüz ilk gününde ameliyata alındı. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 10 santimetrelik kist, yalnızca 1 santimetrelik küçük bir kesiden çıkarıldı. Ameliyatta bebeğin sol yumurtalığı da korundu. 15 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören bebek, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından ailesinin kucağına verilerek taburcu edildi.

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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın anne karnındaki gebelik takipleri sırasında karnında bir kist olduğu tespit edildiğini söyledi. Kamacı, "Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan kontrollerde, anne karnındaki bebeğin karın bölgesinde büyükçe bir kist görülmüştü. Hastamız bu şekilde, 36 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Doğumun ardından hastamızı değerlendirdik. Muayene ettiğimizde karnında çok ciddi bir şişlik olduğunu gördük. Bütün karnını dolduran, yumuşak kıvamlı bir kitle palpe ediyorduk. Bunun üzerine hastamıza ultrason çektik. Ultrason incelemesinde, midesinden başlayarak en aşağıdaki mesanesine kadar bütün karın boşluğunu dolduran, yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde dev bir kistik yapı tespit ettik. İlk değerlendirmemizde bunun muhtemelen yumurtalık kaynaklı, yani over kisti olabileceğini düşündük. Ancak bu kadar büyük kistlerde, özellikle de bebek henüz çok küçük olduğunda, kistin yumurtalıktan mı yoksa bağırsaktan ya da bağırsak mezenterinden mi kaynaklandığını her zaman net bir şekilde anlaşılmıyor. Bunun üzerine aileye hastanın durumunu bildirdik ve laparoskopik ameliyat önerdik. Çünkü kist çok büyüktü. Yaklaşık 10 santimetre büyüklüğündeki bu kistin, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyordu. Hastamızı doğar doğmaz yoğun bakıma aldık. Kistin büyüklüğü nedeniyle bebeğin diyaframına da baskı yapması sonucu solunum sıkıntısı gelişmişti. Bu nedenle hastamız, doğduğu günün akşamında entübe edilmek zorunda kaldı. Bebeğimizi, doğumundan sonraki ilk gün, yani henüz hayatının birinci gününde ameliyat ettik. Laparoskopik yöntemle, kamerayla karın bölgesine girerek, herhangi bir büyük kesi yapmadan gerçekleştirdiğimiz incelemede, kistin sol yumurtalığından, yani sol overinden kaynaklanan dev bir kist olduğunu gördük. Yaklaşık 10 santimetrelik bu kisti, yalnızca 1 santimetrelik küçük bir delikten girerek laparoskopik, yani kapalı ameliyat yöntemiyle tamamen çıkardık. Üstelik bunu yaparken bebeğimizin sol yumurtalığını da koruduk. Gerçekten de 10 santimetrelik bir kistin yaklaşık 1 santimetrelik bir açıklıktan çıkarılması kolay bir işlem değildi. Ancak hastamızda bunu başarmış olduk" dedi.

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Ameliyatın ardından hastanın 15 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını aktaran Kamacı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonraki süreçte herhangi bir sorun yaşamayacağız. Bu arada patoloji sonucumuz da çıktı. Sonuç, basit kist olarak geldi. Yani tümöral bir oluşum söz konusu değil. Ancak bu tür kistler ameliyat edilmediğinde yumurtalığın kendi etrafında dönmesi anlamına gelen torsiyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Torsiyon, yumurtalığın kaybedilmesine kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Yenidoğan döneminde, anne karnındayken oluşan bu tür over kistlerinin genellikle anneden bebeğe geçen bazı hormonların etkisiyle meydana geldiği biliniyor. Bu durum yaklaşık 2 bin 500 doğumda bir görülebiliyor. Bir bebeğin doğar doğmaz yumurtalığında kist bulunması bu sıklıkta karşılaşılan bir durum. Tabii ki bu kistlerin çoğu yaklaşık 1,52 santimetre büyüklüğünde, küçük kistler oluyor. Bu tür küçük kistleri genellikle ameliyat etmeden takip ediyoruz. Ancak bizim hastamızda olduğu gibi 10 santimetre büyüklüğünde, bebeğin bütün karın boşluğunu dolduran dev bir kistle doğması gerçekten çok nadir görülen bir durum. Bu olgunun belki de 2 bin 500 doğumda bir değil, 100 bin doğumda bir karşılaşılabilecek kadar nadir olduğunu söyleyebiliriz."

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Diyarbakır Memorial Dicle hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Şah İpek ise "Kendisi, 3 bin 600 gram ağırlığında, 10 santimetre kist ile dünyaya gelmişti. Kistten büyüklüğüne bağlı olarak solunum sıkıntısı yaşıyordu. İkinci gün ameliyata alındı ve başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından birkaç gün daha solunum cihazına bağlı kaldı. Ancak şu anda durumu tamamen iyi. Beslenmesini sorunsuz şekilde sürdürüyor, rahat nefes alıyor. Annesini de emiyor ve artık taburcu edilerek evine gitmeye hazır'' diye konuştu.

Anne Edanur Çakmak da Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesinde bu durumu öğrendiğini ve Memorial Hastanesine gelerek Op. Dr. Taner Kamacı ile görüştüğünü dile getirdi. Anne Çakmak, ''Durumun böyle olduğunu Kadın Doğum Hastanesinde öğrendim. Daha sonrasında farklı bölümlere yönlendirdiler. Yapılan değerlendirmelerin ardından anne karnında iğne yöntemiyle kistin boşaltılabileceğini söylediler ancak bunu istemedim çünkü anne karnında yapılacak böyle bir işlemin çok tehlikeli olduğunu düşündüm. Her gün bebeğimin bir uzvunun işlevini yitirebileceği söylendi. Daha sonrasında buraya geldik ve doğumumu burada gerçekleştirdim. Kızım için de aynı şekilde doktorumuzla görüştük. Doktorumuz ameliyatı çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kistinin herhangi bir sorun oluşturmadığını öğrendik. Ancak kist oldukça büyüktü. Fotoğraflarını gördüğümde gerçekten inanamadım. İlk başta 6 santimetrelik bir kist olduğu söylenmişti ancak sonradan çok daha büyüdüğünü gördük. Şu anda çok şükür hem kızımın hem de benim herhangi bir sağlık problemimiz yok'' şeklinde konuştu.